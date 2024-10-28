تعاون بين تنظيم الاتصالات وحماية المستهلك لتسريع معالجة شكاوى المستخدمين

في خطوة تهدف إلى تحسين وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر، وقع اليوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المستهلك لتعزيز آليات حماية حقوق المستخدمين. يهدف البروتوكول إلى تفعيل التنسيق المشترك بين الجهتين، بما في ذلك تبادل المعلومات والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جرى التوقيع بحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك. وينص البروتوكول على إنشاء منصة رقمية موحدة للشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات، تتضمن آلية مميكنة لتداول البيانات حول الشكاوى، وتسجيلها، وتيسير حلها بسرعة. كما يتضمن الاتفاق تأسيس لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن الجهتين لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ البروتوكول بشكل مثالي، بما يحقق أهداف حماية حقوق المستخدمين.

وأشار المهندس محمد شمروخ إلى أن البروتوكول يأتي في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة سوق الاتصالات المصري وتعزيز التحول الرقمي، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم ورفع مستوى الشفافية، بما يضمن استجابة سريعة وفعالة للشكاوى. وأضاف أن المنصة الرقمية تمثل نقلة نوعية في التعامل مع الشكاوى، مما يسهم في تقديم حلول جذرية تلبي احتياجات المستخدمين.

وأكد إبراهيم السجيني أن هذا البروتوكول خطوة مهمة لمواجهة الممارسات التي تضر بحقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخصوصاً شكاوى الاتصالات المحمولة، مشيراً إلى أن البروتوكول سيسهم في تخفيض زمن استجابة الشكاوى وتعزيز آليات حماية المستخدمين. كما أشار إلى العلاقة التشاركية الممتدة بين الجهتين، حيث بلغ المتوسط السنوي لعدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات نحو 1600 شكوى مع تحقيق نسبة حل تصل إلى 99%.