الحرب لا تهدأ.. روسيا تدمر 21 طائرة مسيرة أوكرانية

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إنّ الرئيس الروسي بوتين تحدث في انتهاء قمة مجموعة «بريكس» في مؤتمره الصحفي عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف «مشيك»، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي خالد عاشور، عبر "جولة المراسلين"، أنّ أمن روسيا أولوية بالنسبة لبوتين، لافتًا، إلى أنّ قواته تحاصر القوات الأوكرانية التي دخلت إلى مقاطعة كورسك الروسية 6 أغسطس الماضي وتقوم بتصفيتها.

وتابع، أنّ بوتين اتهم زيلينسكي بعدم الرغبة في الحوار مع موسكو بسبب عدم نيته إلغاء الأحكام العرفية في أوكرانيا.

وذكر، أنّه بالنسبة للشق العسكري فإن الجيش الروسي أعلنت أنه سيطر على بلدة في مقاطعة دونيتسك الأوكرانية، بالإضافة إلى أنه أسقط ما يزيد عن 20 مسيرة أوكرانية بالساعات الماضية في مختلف مقاطعات روسيا، وتحديدا المقاطعات الحدودية مع أوكرانيا.