زوجة علي معلول توجه رسالة لمسؤولي الأهلي: كله بيفتي ومافيش اعتزال

كشفت مريم زياني، زوجة التونسي علي معلول، لاعب النادي الأهلي أن زوجها يستطيع مواصلة اللعب لـ 4 مواسم قادمة، مُطالبته بعدم الاعتزال في الفترة الحالية.

وكان محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي أعن في تصريحات رسمية لقناة النادي أن الموسم الحالي هو الأخير للتونسي علي معلول لاعب الفريق وأنه سيتم تخييره بين الاعتزال أو الرحيل إلى نادي أخر.

ونشرت مريم زياني زوجة علي معلول عبر حسابها على موقع انستجرام بيانا جاء كالتالي: أغلب وأقرب يلي في مجال خدمتك (شغلك) يشككو فيك وفي إمكانياتك وعزيمتك وقدرتك للعودة وأحسن من الأول ايضًا وهذا ما لا شك فيه لأنو ليست مجرد إصابة تعرضت لها وتعرض لأكثر من هذا أكبر اللاعبين ورجعو للملاعب وكإن شي لم يكن لكن جات معاك انت وابتدى كل حد يفتي ويتكلم في حاجات ليس لها أي أساس من الصحة.

حبيت نقلك انو أنا متاكدة من رجوعك القوي مثل الأول وأحسن لأنك عندك عزيمة وقاعد تخدم وطول عمرك كنت مجتهد ومثالي في مجالك وخارج مجالك لأنو ضميرك تجاه الكورة بتاعك كان أكبر همك وما زال واهم حاجة انوربي شاهد على اجتهادك وعدم تقصيرك فمستحيل انو تكون النهاية مثل ما قاعد يتقال في حقك، ربي ميسيبش حد يتظلم وهو في قمة إخلاصو وقوتووعزیمتو وقدرتو.

رسالتي ليك انو حتى لوغبت على الملاعب لفترة اعتبرها استراحة محارب وتأكد انك سترجع بنفس السلطة أو حتى لوانتهى النصيب من مكان اكيد ربي كاتب ليك حاجة أحسن في مكان ثاني لأنو الكورة نهايتها عند علي معلول ما زالت بعيدة من اليوم الي عرفتك فيه عرفت إنسان يتنفس كورة فاعتزالك مش بش يكون غير بعد 3 أو4 سنوات كيما كنت حاسبتها من قبل وبإذن الله ربي مش بش يخيبني ويخيب ثيقتي وثقة عايلتك والناس إلى تعرف قيمتك... ما زلت مكمل وتفرحنا ببطولاتك وإنجازاتك كيما وعدتنا وانت عمرك ما خيبتني . وفرحتي لما تكمل وعدك ليا بلي نشوفك ديما الفوق وما تهزك ريح ولا كلام ولا مجرد إصابة اعلن وبيها نهاية تاريخ بالنسبة لي انت أسطورتي وفخري ومازلت بش نتباها بيه مازلت أنا ما شبعتش إنجازات وبطولات وانت عمرك ما رفضتلي حاجة وهذي اهم حاجة ممكن تقدمهالي الحمد لله هذي فترة بينت الحقيقي من المزيف هذا كان اختبار من عند الله ليك ولصبرك وايضا لاكتشاف معادن البعض فشكرا للمساندين وشكر اكبر للمجاملين اول مرة نتدخل في مجال الكورة، اسفة لعدم استاذانك قبل التنزيل لكن مضطرة للتوضيح.