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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بطولة الجمهورية للشباب.. أحمد سليمان يؤازر زمالك 2007 أمام الأهلي

احمد سليمان
احمد سليمان
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حرص أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك، على التواجد بمجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، لمتابعة مباراة فريق 2007 أمام الأهلي، في بطولة الجمهورية للشباب.

وجاء حضور الثنائي من أجل مساندة ودعم الجهاز الفني واللاعبين، في هذه المباراة الهامة بمسابقة الجمهورية للشباب.

ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد إيهاب

خط الدفاع: معاذ محمد - خالد السيد - محمد فرج - نور إيباء

خط الوسط: زياد مدحت - هشام إيباء - زياد كمال - أحمد حسن - حسام عاشور التقي

خط الهجوم: أحمد محمد علي "سينا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عزت ثروت، ويوسف نصر، وسيف محمد، وعمر محمد يسري، وعبد الله عبد الناصر، ويوسف محمد السيد، ومحمد حمد، ومصطفى وائل صلاح، وصلاح محمود.

بطولة الجمهورية للشباب أحمد سليمان زمالك 2007 الأهلى والزمالك 2007 الأهلى 2007