سلاح الجو السلطاني العماني يحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيسه

احتفل المركز الجوي للتدريب التخصصي التابع لسلاح الجو السلطاني العُماني اليوم بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، في حفل رسمي بقاعدة السيب الجوية تحت رعاية الدكتور محمد بن ناصر الزعابي، الأمين العام بوزارة الدفاع.

تضمن الاحتفال تدشين شعار اليوبيل الذهبي للمركز، وألقى العقيد الركن جوي محمد بن سالم السالمي، مدير المركز، كلمة أكد فيها أن هذا اليوم يمثل أكثر من مجرد مناسبة، فهو احتفاء برؤية المغفور له السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- في تأسيس مركز تدريبي متطور، ويعكس مسيرة التحديث التي تشهدها السلطنة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه-.

شمل الحفل عرضًا مرئيًا استعرض مراحل التطوير التي مرّ بها المركز، وتدشين كتاب يوثّق مسيرته بعنوان "المركز الجوي للتدريب التخصصي... خمسون عامًا من العطاء"، بالإضافة إلى طابع بريدي خاص باليوبيل الذهبي.

واختتم الحفل بجولة راعي المناسبة والحضور في المعرض التاريخي للمركز، حيث تم الاطلاع على أدوات تدريبية متقدمة وعدد من الابتكارات في مركز الابتكار والإبداع التابع له.

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