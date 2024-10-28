"CIB" يقود تحالفا مصرفيا لتمويل مشترك يقيمة 18 مليار جنيه لصالح "المصرية للاتصالات"

نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري، يمتد لفترة 7 سنوات، لصالح المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات بمصر.

ضم التحالف 13 بنكًا، حيث قام CIB وبنك مصر بدور المرتبين الرئيسيين ومسوقي التمويل، فيما تولى البنك الأهلي المصري دور المرتب الرئيسي ومسوق التمويل.

تفاصيل الأدوار البنكية وتوزيع التمويل

البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) : وكيل التمويل، بمساهمة قدرها 4.875 مليار جنيه .

: وكيل التمويل، بمساهمة قدرها . بنك مصر : بنك الحساب، بمساهمة متساوية 4.875 مليار جنيه .

: بنك الحساب، بمساهمة متساوية . البنك الأهلي المصري: بحصة 2.5 مليار جنيه مصري.

تم التعاقد مع مكتب زكي هاشم لتقديم الاستشارات القانونية للمقرضين، بينما تولى مكتب "ادسيرو - راجي سليمان وشركاه" الاستشارات القانونية للمُقترض، بما يضمن إتمام العملية بكفاءة.

دعم قطاع الاتصالات: خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري

يهدف هذا التمويل إلى تعزيز البنية التحتية والقدرات التكنولوجية للمصرية للاتصالات، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للسوق المحلي. كما يعكس التعاون المصرفي كفاءة البنوك المصرية وخبراتها في توفير حلول تمويل مبتكرة لقطاعات حيوية مثل الاتصالات، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

تصريحات قادة البنوك حول أهمية التمويل

هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر:

أكد عكاشة أن بنك مصر ملتزم بدعم قطاع الاتصالات، الذي شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة. وصرح بأن هذا التمويل يعكس حرص البنك على دعم المشروعات الوطنية وتعزيز التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي:

أعرب عن فخره بدور CIB في ترتيب هذا التمويل، مؤكداً أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أسرع القطاعات نموًا في مصر. وأضاف أن هذا التمويل لا يسهم فقط في تعزيز قدرات المصرية للاتصالات، بل يدعم الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة.

محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري:

أكد الأتربي أهمية التمويلات المشتركة في دعم مشروعات البنية التحتية، وخاصة في قطاع الاتصالات الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي مستدام. كما أشاد بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة في التمويل.

محمد نصر، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات:

أعرب نصر عن سعادته بهذا التمويل طويل الأجل الذي سيمكن الشركة من إعادة هيكلة التزاماتها قصيرة الأجل، وتعزيز مرونتها المالية. وأوضح أن استراتيجية الشركة تهدف إلى تحسين تخصيص النفقات وتعظيم عوائد المساهمين، مؤكداً أن مشاركة البنوك الكبرى في هذا التمويل تعكس الثقة في الأداء المالي المستقر للشركة.

توقيع الاتفاقية بحضور قيادات البنوك والشركة

تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة والعضو المنتدب للمصرية للاتصالات، بالإضافة إلى فرق العمل من جميع الأطراف لضمان التنفيذ السلس للاتفاقية.

أهمية التمويل المشترك لقطاع الاتصالات في مصر

يعكس هذا التمويل التزام القطاع المصرفي بدعم مشروعات التحول الرقمي، مما يعزز مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية، ويدعم الاستدامة الاقتصادية عبر تحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.