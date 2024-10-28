زي النهارده.. سعد زغلول شكَّل أول وزارة شعبية في مصر

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق ٢٨ شهر أكتوبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها.

في عام 1886 تدشين تمثال الحرية بالولايات المتحدة.

وعام 1924 سعد زغلول شكل أول وزارة شعبية في مصر بعد انتخابات فاز فيها مناصروه بمعظم مقاعد البرلمان.

عام 1962 الاتحاد السوفيتي يعلن من خلال إذاعة موسكو إن حكومته قررت فك الصواريخ النووية المنصوبة في كوبا وإعادتها إلى الأراضي السوفيتية.

الجزائر تسترجع سيادتها على التلفزيون الوطني.

عام 1971 - المملكة المتحدة تطلق القمر الاصطناعي بروسبيرو من ووميرا، استراليا؛ وبذلك أصبحت سادس دولة تتمكن من إطلاق قمر اصطناعي بصفة مستقلة.

1973 - بدأ سريان وقف إطلاق النار في فيتنام اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت سايغون منهيًا الحرب الطويلة فيها.

عام 1974 - مؤتمر القمة العربي الثامن المنعقد في الرباط يقرر اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

1985 - ميخائيل غورباتشوف يتولى منصب السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي.

عام 1996 - منتخب الكويت لكرة القدم يفوز بكأس الخليج الثالثة عشر المقامة في سلطنة عمان.

2006 - العثور على مقبرة جماعية قرب كييف تضم آلاف الجثث لضحايا مجازر ارتكبها البلاشفة عام 1930.

وعام 2007 - انتخاب كرستينا فيرنانديز رئيسة للأرجنتين خلفًا لزوجها نيستور كيرشنير، وهي بذلك أول امرأة تنتخب لمنصب الرئاسة في الأرجنتين.

2017 - صحيفة واشنطن بوست تنشر عدة وثائق كشف عنها المركز القومي الأمريكي للأرشيف جاء فيها أنَّحكومة الأمريكي حاولت اغتيال الرئيس الكوبي الأسبق فيدل كاسترو عبر وسائل مُتنوعة وأن الرئيس جون كينيدي أحبط إحداها.

وعام 2018 انتخاب جايير بولسونارو رئيساً جديداً للبرازيل بعد فوزه بنسبة 55% من الأصوات.