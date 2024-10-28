محافظ القليوبية يعتمد تعريفة سيارات الأجرة بالعبور

فى استجابة لشكاوى المواطنين وافق المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على المذكرة المقدمة من مدير مشروع مواقف السيارات لتكون تعريفة سيارات الأجرة لتكون من مجمع موقف بنها العمومي لخط بنها إسكان الشباب لتكون بسعر 27.5 جنيه وتكون بسعر 30 جنيها من مجمع موقف بنها حتى جامعة بنها الأهلية.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظ على تخفيف المعاناة من على كاهل المواطنين وطلاب الجامعة، مناشدًا المواطنين بعدم دفع مبالغ مالية أكثر من المقررة والإبلاغ الفوري عن أي سائق يُخالف التسعيرة المُقررة ويقوم بزيادة في الأجرة أو الامتناع عن التحميل بالاتصال بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، والتحرُك الفوري بالإبلاغ عن أي مُخالفات قد تحدُث من قبل بعض السائقين الغير مُلتزمين بتطبيق أسعار التعريفة المُقررة وذلك على مدار الـ 24 ساعة.

وأعلنت محافظة القليوبية في وقت سابق بإتاحة أرقام مُخصصة للمواطنين للإبلاغ عن أي مُخالفات في هذا الصدد على الأرقام الأتيه الخط الساخن (114) ، إضافة إلى رقم الشكاوى الخاص بالمحافظة أرضي 0133222979& 0133212466 ورقم الواتس آب عبر الرسائل النصية (01119992624) مع ذِكر مكان الموقف ورقم السيارة المُخالفة، إضافة إلى رقم (١٦٥٢٨) التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وموقع المنظومة على الإنترنت www shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني من خلال تحميله على الهواتف المحمولة.