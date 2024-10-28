جامعة الفيوم: ندوة بعنوان "تنوير الطلاب بأهمية محو الأمية – التحديات وسبل المشاركة" بكلية الخدمة الاجتماعية

شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الإجتماعية، ورشة عمل بعنوان "تنوير الطلاب بأهمية محو الأمية – التحديات وسبل المشاركة" ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

رحب عميد كلية الخدمة الإجتماعية بالحضور، موجهاً الطلاب بالمشاركة الإيجابية ليكون لهم دور في دعم إنجازات الجامعة، والمساهمة في وضع خطتها الاستراتيجية لمحو أمية أكبر عدد من المواطنين.

وهنأت الدكتورة نادية حجازي وكيل الكلية في بداية حديثها الطلاب بحصول الكلية على المركز الأول بدورة يوليو 2024 بمشروع محو الأمية، وأشارت سيادتها إلى أن محو الأمية واجب وطنى لكونها ذات تأثير على الأسرة والمجتمع لذلك وجب على الجميع المساهمة فى القضاء على الأمية بمجمعاتنا من أجل رفع الوعي الاجتماعي والثقافي لدى أفراد المجتمع بجانب تحسين نوعية حياتهم، كما أوصت سيادتها بضرورة استثمار قدرات الطلاب ومهاراتهم فى التغلب على أية تحديات تؤثر في محو أمية أفراد المجتمع.

وأشارت الدكتورة آمال ربيع، مدير مشروع التنور المجتمعي أن الهدف هو القضاء على الأمية بشكل جذري من أجل بناء منظومة إيجابية تحارب الجهل وتواجه المشكلات المجتمعية، وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ونشر التنور الفكري ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.