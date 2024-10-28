"الأمن الرقمي والذكاء الاصطناعي".. تفاصيل فعاليات قمة الإبداع الإعلامي

قالت نورهان عجيزة مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ اليوم هو الختامي لقمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي تحت شعار "إعلام يلهم وشباب يبدع".

وأضافت "عجيزة"، في تصريحات مع الإعلامي خالد عاشور عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "على مدار يومين، تم عقد جلسات موسعة وحلقات نقاشية وورش عمل للشباب والحضور حول أهم الموضوعات الإعلامية على الساحة العربية تحت إشراف نخبة من الإعلاميين والمدربين".

وتابعت: "وتهدف هذه الجلسات إلى تعزيز مهارات الشباب الإعلاميين للتفاعل مع تحديات الإعلام المعاصر ومواكبة الإعلام الحديث".

وواصلت: "اليوم، عقدت بعض الجلسات نقاشات حوارية، كان الذكاء الاصطناعي أهمها، وتأثيره وتحدياته على مجال صناعة الإعلام وتأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى الصحفي بالإضافة إلى الأمن الرقمي للمؤسسات الإعلامية والصحفية والصحة النفسية للإعلاميين والصحفيين".

وأشارت، إلى أنّ القمة تناولت الإعلام الرياضي في عهد الرقمنة، لافتةً، إلى أن القمة تتطلع إلى عدة نتائج وتوصيات في ظل ما تحظى به من دعم ومشاركات دولية ومؤسسات ذات ثقل دولي ومحلي مثل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتجمع مجموعة من الشباب الإعلاميين وطلاب الإعلام في الجامعات العربية.

