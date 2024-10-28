حبس متهم 4 أيام في سرقة 7 سيارات بالقاهرة

قررت نيابة المطرية، حبس متهم في سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل لاتهامه بسرقة السيارات بمنطقة المطرية، حيث تبين أنه قام بسرقة 7 سيارات بأسلوب كسر الزجاج.



وكانت أجهزة الأمن تلقت معلومات قيام عاطل بسرقة السيارات وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المطرية، لاتهامه بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وبمواجهته إعترف بإرتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

بإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية عاطل مقيم بدائرة القسم، وتمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبطه، وتحرر المحضر اللازم.