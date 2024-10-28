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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تأمر بحبس تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابى  تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل ، وسيدة "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين وإيهام المواطنين بقدرتهما على إنهاء الإجراءات بالاجهزة الحكومية والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

4 أيام علي ذمة التحقيقات الاستيلاء على اموالهم النصب على المواطنين بحبس تشكيل عصابى