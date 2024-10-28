حبس سائق سرق خزنة بداخلها أموال وذهب من داخل شقة بالتجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس سائق سرق خزنة بداخلها أموال وذهب من داخل شقة بالتجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (خزينة حديدية تحوى "مبالغ مالية مختلفة العملات - مجموعة من المشغولات الذهبية والمتعلقات").

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لاعتياده توصيل أحد الأشخاص لإحدى الشقق السكنية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وعثر على نسخة من المفاتيح الخاصة بالشقة بداخل السيارة خاصته فقام بعمل نسخة منها وقام بالتسلل للشقة وسرقة الخزينة وبداخلها كافة المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.