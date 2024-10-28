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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فادي بطل يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "انت اللي بتمناه"

البوابة نيوز
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بدأ المطرب اللبناني فادي بطل تسجيل العديد من الأغاني الجديدة بالقاهرة ، حيث يعرف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لبعض هذه الأغاني، ومنها أغنية "انت اللي بتمناه" من ألحانه وكلمات رفيق نجيب وتوزيع مصطفى.

ومن جانبه قال المطرب فادي بطل في تصريحات خاصة للبوابة نيوز انه يتواجد حاليا بالقاهرة ، وهناك العديد من المشروعات الغنائية الجديدة التي يعرف عليها حاليا ، حيث يتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين ومنعم محمد عبدالمنعم وخالد رؤوف ورفيق نجيب ، مشيرا إلى أنه سوف يعلن عن هذه المشروعات في وقت لاحق عقب طرح اغنية "انت اللي بتمناه" .

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب فادي بطل أغنية "علاوي" وأغنية "بحبك يا قلبي".

 

فادي بطل المطرب فادي بطل انت اللي بتمناه اغنية انت اللي بتمناه