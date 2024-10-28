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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهمين في سرقة محل مصوغات بالظاهر

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة الظاهر، حبس متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات في سرقة محل مصوغات ذهبية بمنطقة الظاهر وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.
وتلقى قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من مالك محل للمشغولات الذهبية – كائن بدائرة القسم  يفيد سرقة محتويات الخزينة المتواجدة بالمحل ملكه عبارة عن  650 جرام من المشغولات الذهبية " سبائك وجنيهات  " ومبلغ 50 ألف جنيه) . 
وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (مستأجر جراج خلف المحل ، 3 عمال بالجراج  "لأحدهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة مستغلين عدم تردد المجنى عليه على المحل بإنتظام فقاموا بالحفر من الجراج خلف المحل والدخول من خلال الحفرة وعثروا على مفتاح الخزينة وقاموا بسرقة محتوياتها وإعادة أرضية المحل والجراج لوضعهما الطبيعي، وعثر بحوزتهم على كافة المسروقات المستولى عليها.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 2,8 مليون جنيه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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