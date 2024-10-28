تراجع 10 جنيهات في أسعار طبق البيض

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، إن أسعار البيض شهدت انخفاضات ملحوظه بعد الإعلان عن دخول كميات كبيرة من البيض التركي.

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية

وأوضح المنوفي في تصريحات صحفية اليوم ، أن أسعار البيض انخفضت بقيمة 10 جنيهات في الطبق، حيث تراجعت الأسعار من 175 جنيها إلى 165 جنيها للمستهلك للبيض الأحمر والأبيض، وانخفاض البيض البلدي من 165 جنيها إلى 150 جنيها للطبق أي بمعدل 15 جنيها للطبق، رغم أنه من المعتاد أن يكون سعر البيض البلدي أغلى من البيض الأحمر والأبيض بنحو 10 إلى 15 جنيها في الطبق، ومن المتوقع أن تواصل أسعار البيض في الانخفاض خلال المرحلة القليلة المقبلة.



وأشار المنوفي إلى أن كميات البيض المستورده من تركيا والتي سيتم ضخها في منافذ الدولة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع ستحدث توازنا ملحوظا وستعمل على خفض أسعار البيض محليا.

وطالب رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك بأنه يجب كتابة أسعار وتاريخ الإنتاج على البيض المحلي كما يتم كتابته على البيض المستورد، وذلك حتى يعرف المستهلك السعر وتاريخ الإنتاج والصلاحيه وهذا ليس امرا صعبا.

وأشار المنوفي إلى أن البيض المستورد سيتم طرحه بسعر 150 جنيها للكرتونة كسعر نهائي للمستهلك وبالتالي من المفترض ان يكون سعر البيض المحلي ارخص من المستورد لانه لا يتم تحميله الشحن والنولون وما إلى ذلك.

وأشاد المنوفي بتدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاقد على كميات كبيرة من البيض المستورد مما ادي الي انخفاض سعره، وبالتالي تخفيف العبء على المواطنين وضبط الاسعار.