أمير رمسيس: الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي مليئة بالأعمال المهمة.. فيديو

أعرب المخرج أمير رمسيس، عن سعادته بالدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي 2024، التي انطلقت الخميس الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل 31 أكتوبر الجاري.

وأضاف رمسيس، أنه حرص على حضور الأعمال المشاركة في المهرجان، خاصة الفيلم المصري "رفعت عيني للسما"، وهو الحدث الأهم بالنسبة له، والذي تابعه منذ مراحل المونتاج حتى خرج للنور، وهو من الأعمال الفنية الذي تحمس لها، مشيرا إلى أنه سيشاهد خلال فعاليات المهرجان فيلم نبيل عيوش "الجميع يحب تودا"، المشارك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لمهرجان الجونة السينمائي، وغيره، مؤكدا أن هذه الدورة ملئية بالأعمال الفنية المهمة.

"رفعت عيني للسما" عرض في مايو الماضي، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الفتيات تقرر تأسيس فرقة مسرحية، وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما كبيرة.

الفيلم من بطولة كل من: ماجدة مسعود، هايدي سامح، مونيكا يوسف، مارينا سمير، مريم نصار، ليديا هارون، وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج ندى رياض، وأيمن الأمير.