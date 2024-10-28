إزالة الإشغالات وتعديات حرم الطريق العام بمنشية الشهداء بالإسماعيلية

شنت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الإسماعيلية، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، بمنطقة منشية الشهداء (شارع عبدالحكيم عامر، شارع متفرع من سوق الجمعة).

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في إزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والأرصفة المخصصة للمارة؛ للحفاظ على حق المواطنين في شارع آمن خاصة لكبار السن والأطفال وذوي الهمم، وتحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

وبحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالإسماعيلية.

وأفادت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن رفع عدد ١٦٠ حالة إشغال بمعرفة أصحابها، رفع ١٧٥ حالة إشغال "تند وفروشات" بمعرفة الوحدة المحلية، استرداد ٣ محال، إزالة ٦ تند صاج، إزالة ٢٠٠ تندة قماش، وغلق ٣ مخازن خردة.

تأتي تلك الإجراءات في إطار حرص محافظ الإسماعيلية على الصالح العام، وسعيه الدائم لاستعادة محافظة الإسماعيلية لوجهها المشرق.