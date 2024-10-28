15 جنيها تراجعا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3720 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، متأثرة بصعود الدولار، وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، بجانب صدور تقرير يظهر ضعف الطلب الصيني على المشغولات الذهبية خلال أول 9 أشهر من العام.

قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3720 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 16 دولارًا، لتسجل 2731 دولارَا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4251 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3189 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2480 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29760 جنيهًا.

فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.7 %، وبقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3710 جنيهات، ولامس مستوى 3755 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3735 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 1 %، وبقيمة 26 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2721 دولارًا، ولامست مستوى 2758 دولارًا كأعلى مستوى لها على الإطلاق، واختتمت التعاملات عند مستوى 2747 دولارًا.

أوضح، إمبابي، تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بفعل قوة الدولار وراتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، بجانب صدور تقرير يكشف عن تراجع الطلب الصيني على الذهب خلال أول 9 أشهر من 2024.

وأظهرت البيانات الصادرة عن جمعية الذهب الصينية انخفاضًا في الطلب من أكبر مستهلك للذهب في العالم في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الاستهلاك 742 طنًا بين يناير وسبتمبر، مسجلًا نسبة تراجع بلغت 11.18٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت جمعية الذهب الصينية أن استهلاك المشغولات الذهبية في الصين انخفض بنسبة 27.53٪، إلى 400 طن مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

ومع ذلك، ارتفع الطلب على سبائك الذهب والعملات بنسبة 27.14٪، إلى 283 طنًا مقارنة بعام 2023، وفي الوقت نفسه، بلغ الذهب المستخدم في العمليات الصناعية 59 طنًا، بانخفاض 2.78٪.

تم ذكر التقرير أن ارتفاع سعر الذهب سببًا رئيسيًا لانخفاض الطلب، خلال أول 9 أشهر، حيث استمر سعر الذهب في الارتفاع، وتأثر استهلاك المشغولات الذهبية بشكل كبير.

ومع ذلك، زادت التداولات في بورصة شنجهاي للذهب بنسبة 47.49٪ إلى 46500 طن، بسبب مشاركة المتداولين في الارتفاع، كما زاد الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة.

وأضاف التقرير: "ارتفعت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المحلية للذهب إلى 91.39 طنًا، بزيادة 29.93 طنًا عن نهاية عام 2023، بزيادة 48.69٪".

وأضاف، إمبابي، أن الذهب مازال مدعومًا باستمرار الصراع في الشرق الأوسط، بجانب عدم اليقين المتزايد بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والاتجاه العام لخفض أسعار الفائدة على مستوى العالم.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق إصدار أول تقدير لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثالث في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات سوق العمل الأمريكي لشهر أكتوبر يوم الجمعة.