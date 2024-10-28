33823 خدمة بقمسيون الفيوم الطبي منها الكشف على سائقين لإستخراج رخصة ونفقة دولة

صرح الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن المجلسى الطبى العام بالفيوم (القومسيون الطبى) بقيادة الدكتور أحمد عبادى قدم خلال 9 أشهر 33823 من الخدمات والتى تتمثل فى الآتى:

قام القومسيون الطبى بالكشف على 20310 من السائقين سواء لتجديد الرخصة او لاستخراج رخصة جديدة.

وجرى الكشف على 898 مواطنا من طالبى العلاج على نفقة الدولة وتم الكشف على 1649 من راغبى الحصول على كارت الإعاقة بالإضافة إلى الكشف على 9506 من الراغبين فى الحصول على معاش كرامة.

كما تم الكشف على 89 من الموظفين الذين لديهم ظروف مرضية، كما تم الكشف على 38من الموظفين الذين يعانون من ظروف مرضية تمنعهم من السفر.

كذلك تم الكشف على ١٣٣٣ ضمن أعمال اللجنة العامة، مثل الكشف على طلبة التمريض وترخيص السلاح والمعاش المورث للقوات المسلحة.