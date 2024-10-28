تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة محل ذهب في القاهرة

الإثنين 28/أكتوبر/2024 - 04:55 م

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات سرقة كمية من المشغولات الذهبية من أحد المحال بالقاهرة تقدر قيمتها المالية بقرابة 3 ملايين جنيه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من (مالك محل للمشغولات الذهبية – كائن بدائرة القسم ) بسرقة محتويات الخزينة المتواجدة بالمحل ملكه عبارة عن ( 650 جرام من المشغولات الذهبية " سبائك وجنيهات " ومبلغ مالى 50 ألف جنيه) .

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (مستأجر جراج خلف المحل ، 3 عمال بالجراج "لأحدهم معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة مستغلين عدم تردد المجنى عليه على المحل بإنتظام فقاموا بالحفر من الجراج خلف المحل والدخول من خلال الحفرة وعثروا على مفتاح الخزينة وقاموا بسرقة محتوياتها وإعادة أرضية المحل والجراج لوضعهما الطبيعى ، وعثر بحوزتهم على كافة المسروقات المستولى عليها.

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (2,8 مليون جنيه) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

