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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم: حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الآداب.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شهد الدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم حفل استقبال الطلاب الجدد، بحضور الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هاني أبو العلا وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الاثنين بمدرج 1 بمبنى المدرجات المركزية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب. 

أوضح الدكتور طارق عبد الوهاب أن الكلية تحرص على تنظيم حفل الاستقبال بداية كل عام دراسي حيث يمثل نقطة للتواصل مع الطلاب الجدد، والأخذ بأيديهم لمساعدتهم على النقلة الجديدة، والتعرف بشكل أوسع على متطلبات الحياة الجامعية.

ووجه الطلاب بضرورة التحلي بالشجاعة والتخلص من المخاوف وطرح اسئلتهم والتواصل مع اساتذتهم، مؤكدًا أن أبواب إدارة الكلية مفتوحة أمامهم للعمل على حل مشكلاتهم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.

ودعا الطلاب إلى ضرورة إدارة وتنظيم وقتهم بين ممارسة النشاط والتحصيل الدراسي، مشيرًا إلى أن القراءة والتعليم الجيد يسهم بشكل حقيقي في بناء شخصية الإنسان.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عبد العزيز بقوش أن طلاب كلية الآداب يتسمون بقوة الشخصية والحضور الدائم في مختلف المسابقات والفعاليات ويحرزون المراكز الأولى فى كافة الأنشطة والفعاليات سواء داخل الجامعة أو خارجها.

واضاف أن التميز يأتي من خلال القدرة على التوفيق بين ممارسة النشاط وحضور المحاضرات، مما يساعد في بناء الشخصية، موكدًا أن التحديات التي تواجه الإنسان هي التي تساعده بشكل أكبر على فهم متطلبات الحياة.

وشهد الحفل عددًا من الفقرات الفنية والشعر والإنشاد الديني والاسكتشات.

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