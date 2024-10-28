السفيرة سيريناد جميل تلتقي وزيرة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة الأرمينية

الإثنين 28/أكتوبر/2024 - 04:20 م

التقت السفيرة سيريناد جميل، سفيرة جمهورية مصر العربية في أرمينيا وغير مقيم في جورجيا، جانا أندريسيان، وزيرة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة لجمهورية أرمينيا حيث تم مناقشة تطوير التعاون في مجال الثقافة والعلوم والشباب والرياضة تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين مصر وأرمينيا التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى أرمينيا في يناير 2023.

أكدت السفيرة سيريناد جميل، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وأرمينيا والدور البارز للجالية الأرمينية في مصر في مجال الثقافة والفنون والعلوم واهتمام مصر لتعميق العلاقات الثقافية والعلمية وكذلك التعاون في مجال الشباب والرياضة.

من جانبها أشادت جانا أندريسيان، وزيرة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة الأرمينية، بنشاط مركز الدراسات الأرمينية في جامعة القاهرة وأكدت على أهمية هذا النشاط.