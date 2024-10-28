معهد الكبد القومي بالمنوفية يحصل على اعتماد هيئة الرقابة الصحية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن حصول مستشفى معهد الكبد القومي بالجامعة علي الاعتماد من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه أعلنت اليوم، نجاح 11 منشأة صحية في الحصول على الاعتماد، شملت 5 مستشفيات منها مستشفى معهد الكبدالقومي بجامعةالمنوفية ، و4 مراكز ووحدات طب أسرة، ومركز متخصص لعلاج الأورام، ومعملا للتحاليل .

و أعرب الدكتور احمد القاصد عن سعادته باعتماد مستشفي معهدالكبد القومي وهي أول منشأة صحية متخصصة تابعة لجامعة المنوفية تحصل علي الإعتماد ،مشيرا إلي أن الجامعة تسعي جاهدة من خلال اتخاذ خطوات جادة للحصول على الإعتماد المؤسسي لجميع منشآتها الصحية، لضمان تقديم تدريب وتعليم طبي وخدمة طبية بأفضل المعايير المحلية والعالمية.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لأسرة معهد الكبد القومي ومستشفي معهد الكبد على الجهد الكبير المبذول؛ للنهوض، والإرتقاء بالمعهد والمستشفي التابع له مما أهل مستشفى معهد الكبد القومي للحصول علي الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، إلي جانب حصول المعهد مؤخرا علي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأوضح رئيس الجامعة، أن معهد الكبد القومي من الصروح الطبية المتميزة التي تستقبل آلاف المرضى سنويا من مصر والوطن العربي لعلاج أمراض الكبد وإجراء الجراحات الدقيقة ذات المهارة العالية في مجال زراعة الكبد وجراحة الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس والجهاز الهضمي، مضيفا أن المعهد يضم نحبة متميزة من أمهر أساتذة وأطباء علاج وجراحة وزراعة الكبد كما يضم أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية في العالم .

أكد الدكتور أحمد القاصد علي أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم رعاية طبية وصحية للمواطنين بجودة عالية من خلال جميع المستشفيات الجامعية والمشاركة في جميع المبادرات الرئاسية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

ولفت الدكتور أحمد القاصـد إلي أن تطبيق معايير الجودة في المنشآت الصحية يتم من خلال آليات تشمل وضع معايير دقيقة للاعتماد، والتي حصلت على اعتماد دولي من "الإسكوا"، وتنفيذ خطط تقييم دورية للمنشآت، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لتأهيل المنشآت للحصول على الاعتماد.

وأضاف القاصد أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية تعتمد على تقارير فرق تقييم مؤهلة ومدربة دوليا، والتي تلتزم بإجراء زيارات ميدانية لتقييم توافق المنشآت مع معايير الاعتماد الدولية، وتخضع فرق التقييم لنظام صارم لضمان النزاهة والحيادية، مع الاستمرار في بناء قدراتها في مجالات التقييم.

ومن جانبه قدم الدكتور أحمد طه جميع فرق العمل ومسؤولي الجودة في المنشآت الصحية المعتمدة على جهودهم المبذولة في رحلة الاعتماد، مشيدًا بالتعاون المثمر مع قطاع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وجامعة المنوفية والذي أثمر عن زيادة عدد المنشآت الصحية المعتمدة بالقطاع العسكري واعتماد اول منشأة صحية متخصصة تابعة لجامعة المنوفية وهي معهد الكبد القومي.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: "أن الحصول على الاعتماد من GAHAR يفتح آفاقا جديدة للمنشآت، مما يجعلها مؤهلة للمشاركة بفعالية في منظومة التأمين الصحي الشامل ويمنحها ميزة تنافسية على المستوى المحلي والدولي.