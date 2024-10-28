حيثيات الحبس سنة مع الشغل لمتهم بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة عنصر إجرامي ضبط في مطار القاهرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه.

وجاء في الحيثيات ان المحكمة اطمأن وجدانها واستقر يقينها في اورق القضية حيث تبين ان المتهم أحرز بقصد التعاطى جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وهو والأمر الذى يتعين معه معاقبة المتهم

وأضافت الحيثيات أن المحكمة أخذت بالمتهم بقسط من الرأفة بمقتضى السلطة المخولة إليها بموجب المادة 17 من قانون العقوبات.

وأشارت الحيثيات إلى أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن مأمور الجمرك الشاهد الاول قد شاهد حال تمرير حقائب المتهم على جهاز فحص الاشعة وجود كثافات مما دعاه لابلاغ رؤسائه الذين كلفوا مأمور الجمرك الشاهد الثاني بتفتيش حقائب المتهم والذي أسفر عن ضبط المواد المخدرة ، ومن ثم يكون التفتيش قد تم صحيحا.

وأوضحت الحيثيات أن المحكمة لا تعول على انكار المتهم بجلسة المحاكمة بعد أن اطمأنت اطمئنانا كاملا لأدلة الاثبات السابق بيانها وارتاح اليها وجدانها اذ لم يقصد من انكاره الا التخلص من وزر جريمته.

وأشارت حيثيات المحكمه إلى أنها ماشهد به شاهدا الإثبات الأول والثاني بتحقيقات النيابة العامة من ضبط المتهم محرزا للمخدر المضبوط وأيد ذلك ماجاء بشهادة شاهد الاثبات الثالث الضابط مجرى التحريات والذي توصلت تحرياته الى ان قصد المتهم من احراز المخدر كان بقصد التعاطى هو ما تطمئن اليه المحكمة وتأخذه به.