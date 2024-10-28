6 نوفمبر.. مكتبة الإسكندرية تنظم معرض "الورشة" لإبداعات الطفل والنشء

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مدرسة الفنون الملتقى الخامس عشر لمعرض "الورشة: إبداعات الطفل والنشء"، يوم الأربعاء، 6 نوفمبر 2024، الساعة 5:00 مساءً، بمركز المؤتمرات، قاعة المعارض الشرقية. وذلك ضمن الاحتفالية السنوية التاسعة لمدرسة الفنون ٢٠٢٤.

ويستمر المعرض حتى يوم السبت 16 نوفمبر 2024؛ يومياً من الساعة 9.00 صباحًا إلى 5.00 مساءً، ماعدا أيام الجمعة.

وكانت قد نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة الزيارات التابعة لقطاع العلاقات الخارجية والإعلام احتفالية يوم السلام العالمي، من خلال محاضرة بعنوان "اجعل السلام الداخلي رفيقك"، بحضور عدد كبير من طلاب المدارس بالإسكندرية بلغ عددهم نحو 94 طالبًا.

وتناولت استراتيجيات التعامل مع التحديات النفسية، بما في ذلك التنمر بجميع أشكاله. وقدمت نصائحها العملية حول كيفية التصدي للتنمر، سواء كان ذلك في المدرسة أو في محيط الأصدقاء، وكيفية بناء الثقة بالنفس والاعتماد على الدعم الاجتماعي.