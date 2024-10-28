‏محافظ الإسماعيلية يتابع جهود مكتبة مصر العامة في مبادرة "بداية"

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الجهود التي تبذلها الجهات التنفيذية في مبادرة بداية، والتي تهدف بناء الإنسان المصرى والاستثمار في رأس المال البشري، من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهُوية المصرية.

حيث انطلقت اليوم المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، بالتعاون مع قافلة بداية، ومديرية الصحة، الهلال الأحمر، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، إلى مركز ومدينة القنطرة غرب؛ لتقديم خدماتها للمترددين من أبناء مدينة القنطرة غرب.

وتضمنت فعاليات اليوم، التعريف بالمكتبة والعضوية، والأنشطة المقدمة في المكتبة، وعمل أنشطة وأسئلة وأجوبة وتقديم هدايا، رسم وتلوين، حكي قصة، وورشة عمل لشركة المياه، وندوة للهلال الأحمر، ورشة للمجلس القومي للمرأة، كما اُستُكْمِل البرنامج بمشاركة قافلة بداية للمترددين.

يأتى ذلك في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري، وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية، وتحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة والاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا وتعزيز المهارات البشرية.