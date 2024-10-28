جامعة طنطا تستضيف النسخة الخامسة من برنامج نجوم مصرية

استضافت كلية التجارة جامعة طنطا اليوم احتفالية إطلاق النسخة الخامسة من برنامج نجوم مصرية "ستارز".. خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي" الذي أطلقته مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، والدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة، والدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد حسن الباحث بمركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية، والدكتورة زينب سامى منسق مؤسسة حياة كريمة بالغربية، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والطالبات المتدربين من جامعة طنطا والسلام والجامعة التكنولوجية بسمنود.

أعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته بتواجده اليوم في إحدى كليات جامعة طنطا العريقة.. في احتفالية إطلاق النسخة الخامسة من برنامج نجوم مصرية "ستارز".. خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي"، كنموذج قياسي للشراكة الفعالة بين المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية، يُحقق أثرًا طيبًا إيجابيًا طويل المدى في كل بيت مصري من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، لتحقق مزيدًا من روح المشاركة المجتمعية لبناء قدرات شبابية واعية قادرة على مواجهة متطلبات العصر وقيادة مستقبل الوطن.

أضاف القائم بعمل رئيس الجامعة أن مبادرة "حياة كريمة" من أكبر وأضخم المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستطاعت احداث تغيرًا حقيقا في المجتمع المصري رغم قصر عمرها، مؤكدا أن جامعة طنطا تعمل على دعم وتطوير قدرات طلابها، لبناء جيل قيادي يتمتع بالمعارف والمهارات التي تتطلبها عمليات التنمية والبناء، وتلتزم الجامعة دائما بإعداد واستضافة مجموعة من البرامج والفعاليات التي تستهدف اثراء خبرات طلابها ودمج طاقاتهم الإبداعية في بيئة داعمة ومحفزة ترتكز على التفاعل والتواصل مع المجتمع لبناء شخصية منسوبيها.

كما حرص القائم بعمل رئيس الجامعة على توجيه الشكر لمكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تعاونهم في إطلاق هذا المشروع الهادف والبناء، واصرارهم على أن يصل إلى متناول أيدي أبنائنا وبناتنا من شباب الجامعات المصرية، وبإيمان كامل بمسئولياتهم المجتمعية تجاه وطننا الغالي، داعيا جميع الطلاب المشاركين في البرنامج التدريبي إلى الجد والاجتهاد في وتحقيق أعلى استفادة ممكنة ليكونوا سفراء لزملائهم ويعملوا على نقل خبراتهم لهم.

من جانبه رحب الدكتور ياسر الجرف بجميع الحضور، معربا عن سعادته باستضافة احتفالية إطلاق النسخة الخامسة من برنامج نجوم مصرية "ستارز" بالكلية، مقدما الشكر لمؤسسة حياة كريمة ومكتبة الإسكندرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنظيم البرامج التدريبي، لدوره في تنمية وتطوير قدرات طلاب الجامعة وتأهيلهم لمواجهة سوق العمل.

كما قدمت الدكتورة مروة الوكيل الشكر للدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة لحرصه على استضافة الندوة اليوم، التي تأتى تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على تنظيم الأنشطة التي تستهدف تنمية الوعي لدى الشباب وتعزيز الهوية والتراث، والتسلح بالمهارات والمعارف وتنمية مهارات الطلاب لمواجهة سوق العمل ووظائف المستقبل، مشيرةً إلى أن البرنامج التدريبي نجوم مصرية "ستارز" يعمل على بشكل أساسي على تنمية مهارات الطلاب وتعزيز الابتكار وريادة الاعمال والتنمية المستدامة وتأهيل الطلاب لوظائف المستقبل وتنمية وتطوير وعيهم لمواجهة التحديات المختلفة، مؤكدةً أن مكتبة الإسكندرية بفرعها الرئيسي وفروعها "سفارات المعرفة " بالمحافظات المختلفة تفتح أبوابها لجميع الشباب للمشاركة في الأنشطة المختلفة.

من جانبها أوضحت الدكتورة زينب سامى أن البرنامج قامت بتدشينه مكتبة الإسكندرية بالشراكة مع مؤسسة " حياة كريمة "، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبدأ العمل بها بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، ويستكمل البرنامج رحلته اليوم في محافظة الغربية من جامعة طنطا باعتبارها الشريك الداعم للمؤسسة في تنفيذ العديد من المشروعات، وقدمت عرضاً تقديميا تناولت خلاله أهم إنجازات المبادرة بمحافظة الغربية خلال 5 سنوات في مختلف محاور التنمية، وقدمت صوراً لأهم المشروعات التي نفذتها المبادرة بقرى ومراكز محافظة الغربية والمبادرات التنموية التي قامت بإطلاقها.

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