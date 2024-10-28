جامعة الفيوم تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية الآداب

شهد الدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الآداب، اليوم، حفل استقبال الطلاب الجدد، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

تضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والشعر والإنشاد الديني والاسكتشات.

وقال “عبد الوهاب” أن الكلية تحرص على تنظيم حفل الاستقبال بداية كل عام دراسي حيث يمثل نقطة للتواصل مع الطلاب الجدد، والأخذ بأيديهم لمساعدتهم على النقلة الجديدة، والتعرف بشكل أوسع على متطلبات الحياة الجامعية.

ووجه الطلاب بضرورة التحلي بالشجاعة والتخلص من المخاوف وطرح اسئلتهم والتواصل مع اساتذتهم، مؤكدًا أن أبواب إدارة الكلية مفتوحة أمامهم للعمل على حل مشكلاتهم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.

ودعا الطلاب إلى ضرورة إدارة وتنظيم وقتهم بين ممارسة النشاط والتحصيل الدراسي، مشيرًا إلى أن القراءة والتعليم الجيد يسهم بشكل حقيقي في بناء شخصية الإنسان.

من جانبه أكد ا.د أحمد عبد العزيز بقوش وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب أن طلاب كلية الآداب يتسمون بقوة الشخصية والحضور الدائم في مختلف المسابقات والفعاليات ويحرزون المراكز الأولى فى كافة الأنشطة والفعاليات سواء داخل الجامعة أو خارجها.

واضاف أن التميز يأتي من خلال القدرة على التوفيق بين ممارسة النشاط وحضور المحاضرات، مما يساعد في بناء الشخصية، موكدًا أن التحديات التي تواجه الإنسان هي التي تساعده بشكل أكبر على فهم متطلبات الحياة.