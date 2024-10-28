رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة تين هاج

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزى، اليوم الإثنين، إقالة الهولندي إريك تين هاج، المدير الفنى للفريق بسبب سوء النتائج التى تعرض لها الشياطين الحمر.

ونشر نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، عبر موقعه الرسمى، بياناً رسمياً لإقالة تين هاج، قائلاً: "إريك تين هاج غادر منصبه كمدير فني للفريق الأول".

وكشف الشياطين الحمر عن مسار المدرب الهولندى مع الفريق، موضحًا: "تولى تين هاج، هذا المنصب في أبريل 2022، وقاد النادي لتحقيق بطولتين محليتين، حيث فاز بكأس كاراباو في 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2024".

واضاف: "نحن ممتنون لإريك تين هاج، على كل ما قدمه خلال فترة عمله معنا، ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وأشار اليونايتد فى بيانه إلى: "سيتولى رود فان نيستلروي قيادة الفريق كمدرب مؤقت، بدعم من طاقم التدريب الحالي، بينما يتم البحث عن مدرب دائم".