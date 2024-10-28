بالفيديو.. الفلسطينيون يصطفون بأوانٍ فارغة بحثًا عن الطعام

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «المأساة تتفاقم في غزة.. الفلسطينيون يصطفون بأوانٍ فارغة بحثًا عن الطعام».

وسلط التقرير الضوءَ على معاناة الفلسطينيين من ويلات الحرب المشتعلة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، بعدما ضاقت بهم الأرض وأصبح الموت يحاصرهم من كل جانب في هذا القطاع المكلوم، فمن لم يمت بالقصف والاستهداف وقع في براثن المجاعة التي سخرها الاحتلال للقضاء على حياة من تبقى في القطاع.

آوان فارغة وطوابير مصطفة من الأطفال والنساء والشيوخ ينتظرون لساعات طوال آملين في الحصول على بعض فتات الطعام التي تحضرها لهم الجهات الإغائية الدولية.

الحياة في قطاع غزة حولها الاحتلال الإسرائيلي إلى كابوس يتمنى الغزاويين أن يأتي يوما ويستيقظون منه لتنتهي معه رحلة النزوح المستمرة من مكان لآخر هربا من آلة الاحتلال الغاشمة.