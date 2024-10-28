ضمن "بداية جديدة".. إطلاق العمل بمركز التدريب والاستشارات العمالية بنقابة المرافق

استعرض مؤتمر نقابة العاملين بالمرافق العامة برئاسة هشام فؤاد نائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات نتائج أعمال المشروع الاضخم فى تاريخ تنظيم العاملين بالمرافق، وذلك ضمن المبادرة الرئيسية “بداية جديدة ..لبناء الانسان”؛ حيث تم إطلاق برنامج “بالوعى يزيد الانتاج” الذى يستفيد منه ٥٠٠ الف عضو بنقابة المرافق من خلال المركز الوطنى للتدريب والتثقيف الاستشارات العمالية التابع لنقابة المرافق بعد تحديثه وفق اعلى التفنيات بغرض مواكبة متطلبات سوق العمل الجديد والذى سيستضيف المتفوقين من أبناء العاملين بالمرافق "كهرباء وكياه وصرف واسكان" استهدافا لتوظيف مهاراتهم باعتبارهم الثروة البشرية القادمة النى سيكون لها دور كبير فى استدامة الثورة الصناعبية الرابعة.

وفى ذات السياق، نوهت المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء الى نجاح تنظيم نقابة المرافق فى ايجاد علاقة متوازنة بين اطراف الانتاج من خلال تبنى قاعدة مجموعة من البرامج التى تؤسس لبناء العامل واسرهم والحفاظ على مكتسباته وتنمية مهاراته وتطويعها وفق الاساليب والادوات المتطورة لنمطية العمل بالكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ان تكريم ورعاية المتفوقين من أبناء العاملين بقطاعات الكهرباء هو ترجمة حقيقية لبداية جديدة فى بناء الانسان الذى يحتاج دوما ما يدفعه لتحقيق ما يصبو اليه كى يكون أحد بناة المسقبل المستدام بالجمهورية الجديدة التى هى فى حاجة لمثل تلك النماذج الجادة.

وحيا عبد المنعم الجمل رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تضحيات الجيش المصرى بمناسبة الذكرى ٥١ لانتصارات حرب اكتوبر المجيدة مجددا نيابة عن عمال مصر العهد والوعد بزيادة الانتاج تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مستلهمين ذلك من امتداد سواعد تضحيات رجال القوات المسلحة والعمال فى حرب العزة والكرامة..واصفا مشاركة القيادات التنفيذية تكريم المتفوقين من ابناء العاملين بالكهرباء بالعمل الرائع لكونه حافز مميز ودفعة قوية لتلك الاجيال التى هى مصدر اشعاع لمصر الحديثة.

وفى سياق رعاية نقابة المرافق للعاملين و دعما لمبادرة بداية جديدة لبناء الانسان منح المؤتمر درع النفابة للبطل الكابتن علاء الدين حسن كامل مدير ادارة الرياضى بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء المدير الفنى للمنتخبات القومية لرفع الاثقال لما حققه فريق رفع الاثقال من انجازات غير مسبوقة تحت قيادته بدورة الالعاب الافريقية واولمبياد باريس ٢٠٢٤

كما كرم المؤتمر نحو ١٤٠ طالبا من ابناء العاملين بكل قطاعات الكهرباء بمنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية,