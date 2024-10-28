مركز جسور يُنظم ورشة لمدربين برنامج "نعمة"

نظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ورشة لتدريب مدربين برنامج "نعمة"، بهدف تمكينهم لتقديم هذه الورشة للمستهدافين الذين تعرضوا لصدمات نفسية، وكيفية التعامل مع آثارها والتغلب عليها، وذلك بمركز جسور الثقافي بالزمالك.

تتضمنت الورشة التدريب على البرنامج من خلال جزئين؛ الأول يركز على الوعي النفسي بمشاعر واحتياجات المراهقين، وفهم طبيعة الصدمات النفسية وآثارها، وكيفية التعبير عن المشاعر بشكل صحي، والثاني يتضمن تدريب المشاركين على تقديم برنامج "نعمة" للمراهقين بشكل فعال، وكيفية تحقيق الأهداف المرجوة منه.

يستهدف البرنامج المراهقين في الفئة العمرية ما بين 10 و15 عاماً، والذين يعانون من آثار سلبية ناتجة عن الصدمات النفسية التي تعرضوا لها، مما يعيقهم عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وصحي.

يعتمد برنامج "نعمة" على مسلسل أنيميشن يسرد قصة "نعمة"، طفلة تتعرض لمجموعة من الصدمات النفسية تؤثر على حياتها بشكل كبير، إذ تسعى القصة إلى مساعدة المراهقين على فهم تجاربهم الخاصة من خلال التعرف على شخصية "نعمة" وتحدياتها.

الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.