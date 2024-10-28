"ابدأ مشروعك" ندوة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالفيوم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ندوة "ابدا مشروعك" وحاضرت خلالها مهندسة ريم القاضي بالجهاز بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية، وذلك اليوم الاثنين بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

أوضحت مهندسة ريم القاضي أن الهدف الرئيسي من إنشاء جهاز تنمية المشروعات هو العمل على نشر ثقافة العمل الحر وتطرقت للحديث حول الخدمات التي يقدمها الجهاز كالخدمات المالية وتتمثل في منح قروض وتمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة للخدمات غير المالية والمتمثلة في توفير دورات تدريبية لعمل دراسات الجدوى للمشروعات، وتقديم مهارات فنية أو تسويق لمنتج معين أو المساهمة في استخراج مستندات ضريبية أو سجلات تجارية بشكل سريع لمشروع معين قائم بالفعل.

كما أشارت إلى ضرورة تناسب قيمة التمويل مع حجم المشروع المراد إقامته وشددت على أهمية تقديم خطة دراسة جدوى للمشروع والتي يتم من خلالها تحديد المبلغ المناسب لدعم المشروع وتمويله.

inbound2636350897964487457

inbound1130225967103107907