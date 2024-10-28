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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه الأقصر تعقد اجتماعًا للجنة العليا للتدريب لتعزيز كفاءة العاملين

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
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عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر اجتماعًا للجنة العليا للتدريب برئاسة اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وذلك صباح يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز كفاءة العاملين بالشركة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الإنجازات التي حققتها إدارة التدريب خلال الفترة السابقة، والتي شملت تنفيذ برامج تدريبية متنوعة تلبي احتياجات العمل وتساهم في تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين.

وأوصى اللواء أحمد رمضان بضرورة زيادة فترة التدريب العملي بنسبة 70% من إجمالي فترة التدريب، مع التركيز على تدريب العاملين والفنيين في مجالات تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، وتحليل المياه، بالإضافة إلى تخصيص مكان مناسب للتدريب العملي بمحطة مياه الأقصر الغربية وإنشاء غرفة تدريب للسلامة والصحة المهنية.

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر حسني، مدير إدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة، على أهمية هذه البرامج التدريبية في رفع كفاءة العاملين وتحسين الأداء الإجمالي للشركة.

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