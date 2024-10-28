جامعة النيل توقع مذكرة مع "ويسترن ميتشجان" الأمريكية لتأهيل ذوي الإعاقات البصرية

وقعت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، مذكرة تفاهم مع مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية، و جامعة ويسترن ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار حرص جامعة النيل على تقديم مختلف الفرص التعليمية التي تلائم كل أطياف المجتمع.

تهدف بنود التعاون إلى مساعدة ذوي الإعاقات البصرية من خلال تقديم مجموعة من الدبلومات والدورات التعليمية الخاصة بهم، وتأهيل من يتعاملون معهم في مختلف المجالات على التعايش بشكل طبيعي، وكذلك تأهيل العاملين في مجال رعاية المكفوفين وضعاف البصر لزيادة فرصهم في الحصول على التعليم الجيد.

وقع مذكرة التفاهم من طرف جامعة النيل الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر، ومن مؤسسة بصيرة الدكتورة دعاء مبروك، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصيرة لذوي الإحتياجات البصرية، ومن جامعة ويسترن ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتورة كاثلين زيدر، و البروفيسور روبرت إيمرسون، وذلك في حضور الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل.

من جانبها رحبت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر، بجامعة النيل، بالتعاون مع الأطراف الشريكة، ومؤكدة أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص جامعة النيل على تقديم كل الفرص التي من شأنها مساعدة المجتمع على التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل عام، وأصحاب الإعاقات البصرية بشكل خاص، من أجل إعدادهم لسوق العمل، ومن منطلق أن الإعاقة ليست عائق أمام تحقيق النجاح المهني، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم يقتضي العمل بتنفيذ ما جاء بها بداية من شهر يناير من العام المقبل 2025 على أن يتم عقد الدورات التدريبية والدبلومات المقررة بمقر جامعة النيل الأهلية بالشيخ زايد.

جدير بالذكر أن كلية التعليم المستمر بجامعة النيل تعتبر تجربة مجتمعية جديدة تقدمها الجامعة من خلال البرامج المختلفة لكافة الفئات النوعية وفي مختلف المجالات حيث تقدم الكلية كورسات تعليمية متقدمة في مجال الموارد البشرية والهندسة ومهارات التسويق والإعلام والترجمة وكورسات للطلاب وأولياء الأمور وغيرها من البرامج التي من شأنها خدمة المجتمع.



