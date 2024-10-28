محافظ الفيوم يتابع الأنشطة والخدمات المقدمة ضمن "بداية" خلال أسبوع

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود وأنشطة المديريات والقطاعات المختلفة، التي تم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ففي إطار المبادرة الرئاسية "بداية"، نظم فرع ثقافة الفيوم، عدة ندوات ومحاضرات وورش عمل ولقاءات ثقافية وحملات توعوية، حيث تم تنظيم ندوة بعنوان "دور التعليم في النهوض بالمجتمعات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم"، وعدة محاضرات بعنوان "مبادرات الدولة لتحسين حياة المواطن"، و"جهود الدولة في بناء وتنمية المواطن المصري"، و"إنجازات ومشروعات قومية"، و"أهمية نهر النيل لمصر"، و"إرادة الجندي المصري"، و"التدخين وخطورته على الشباب"، و"حق الطفل في التعليم والمعرفة"، ومحاضرة تنمية بشرية بعنوان "إدارة الوقت"، وبالتعاون مع مبادرة "مدينة آمنة من العنف ضد النساء" تم تنظيم لقاء ثقافي بعنوان "أنواع العنف ضد المرأة وآثاره وطرق مواجهته" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، وعقد ورش فنية وعرض أراجوز، ولقاء نادي العلوم "قسم المواهب"، كما تم تنظيم محاضرة بعنوان "الزواج المبكر كشكل من أشكال العنف" وورشة أشغال يدوية وعرض أراجوز.

كما شملت الفعاليات، عقد حوار مفتوح بعنوان "حقوق المرأة والتحديات"، وورشة عمل بعنوان "اكتشف موهبتك" وورشة فنون تشكيلية "رسوم تعبيرية حياتية"، ومناقشة كتاب بعنوان الانتماء تأليف الكاتب أحمد الأنصاري، وشملت أنشطة متنوعة مع الأطفال ومسابقات ثقافية وعرض أراجوز، وحملة توعوية حول النزلات المعوية والديدان وطرق الوقاية.

وواصلت إدارة الضمان وخدمة المواطنين والإدارات الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي، استقبال المواطنين وحل شكاواهم، وتسليم الأرقام السرية لعملاء تكافل وكرامة، كما قامت مبادرة "لا أمية مع تكافل" بتسليم آلة كاتبة بطريقة "برايل" للطالبة هبه محمود المتحررة من الأمية، وقامت إدارة التنظيم والتدريب بعقد تدريب للعاملين على مواجهة الأزمات، وتوضيح دور وزارة التضامن في مواجهة التحديات والأزمات والكوارث، فيما قامت إدارة الخدمة العامة بالتعاون مع برنامج "مودة" بعقد تدريب لمكلفي الخدمة العامة.

وشملت أنشطة مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسساتها، قيام جمعية الهدى المصطفى بقافلة تنموية بمركز يوسف الصديق، تناولت عدة أنشطة منها تركيب الأسقف، وتقديم أجهزة عرائس وتركيب وصلات مياه بقرية أباظة، كما قامت جمعية صلاح الدين بالتعاون مع بنك الشفاء بتدريب العاملين، وتوزيع المواد الغذائية بالتعاون مع القوات المسلحة، وقامت إدارة الأسرة والطفولة بمتابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما تم عقد امتحانات دورة أكتوبر لمبادرة "لا أمية مع تكافل"، وعقدت مؤسسة المصطفى تدريباً لتنمية الكوادر الشبابية، وقامت جمعية سيدات الفيوم بتوزيع كراتين مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

وتحقيقاً لمحور بناء الإنسان، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، نظمت مديرية أوقاف الفيوم خلال الأسبوع الماضي عدداً من الأنشطة الدعوية والتثقيفية والمجتمعية على مستوى كافة الإدارات التابعة، فقد تم عقد مجلسي إفتاء بقرية الصعيدي مركز الفيوم وعزبة حنين بالشواشنة، تحدث فيها أساتذة من جامعة الأزهر والأوقاف حول حسن الظن بالله تعالى، وأحكام الجنائز، وتلقين المحتصر، كما تم عقد 26 درس واعظات، و30 درس منهجي بالمساجد الرئيسية بالقرى، ودرسين منهجيين للواعظات، وعدد 4 ندوات علمية حول موضوع "عناية الإسلام بالطفل" ببندر الفيوم ومركز سنورس وقرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق.

كما شملت الفعاليات، تنظيم عدد 4 ندوات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة حول المخدرات وأثرها المدمر على الفرد والمجتمع، وعدد 70 ندوة للمنبر الثابت بين الأزهر والأوقاف موضوعها "احترام النظام العام في ضوء الشرع الحنيف"، وعدد من الندوات الكبرى ببندر الفيوم، بمشاركة وكيل الوزارة، كما تم عقد عدد 68 ندوة خلال الأسبوع الدعوي شملت موضوعات "سمات الشخصية الوطنية"، و"الوحدة الوطنية والتعايش السلمي في الإسلام، و"الإسلام دين الوسطية لا إفراط ولا تفريط"، و"قولوا للناس حسناً"، كما نظمت المديرية دورة تدريبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري استهدفت 50 من أئمة المساجد الكبرى، وندوتين بالتعاون مع قصر ثقافة الفيوم، ومحاضرة بعنوان "قيمة العلم في الإسلام" ومحاضرة بعنوان "احترام الغير ونبذ التنمر".

كما تم تنظيم مجلس الإقراء السابع بمسجد ناصر الكبير بندر الفيوم، ومحاضرة من كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"، وعقد 113 ندوة ومجلس علم وذكر عن عناية الإسلام بالطفل قبل مولده، وتنظيم البرنامج التثقيفي للطفل بعدد 460 مسجد، وعقد لقاء الجمعة للأطفال بمسجد التقوى بقرية الحجراية مركز طامية عقب صلاة الجمعة، ولقاء الصحة الإنجابية بعزبة عليوة قرية سنهور القبلية بمركز سنورس، وافتتاح معهد إعداد الخطباء والواعظات بمسجد فاطمة إلياس بمدينة الفيوم.

فيما قامت إدارة الوعي الأثرى بمنطقة آثار الفيوم، بإقامة ندوة بمعهد فتيات الفيوم الابتدائي عن دور الوعي الأثري وأهميته التى تسهم بشكل كبير في بناء وعي الأطفال بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي العريق لمصر، والمواقع الأثرية والتراثية، وتعزيز الهوية الوطنية، وأكدت الندوة على ضرورة الالتزام بالتعامل مع الآثار والحفاظ عليها، وأهمية معرفة تاريخ محافظة الفيوم، واهتمام الملوك بها عبر العصور، كما تم عرض أهم المناطق الإسلامية الأثرية بالمحافظة وشرح أهميتها التاريخية، كما نظمت ندوة بمديرية الشباب والرياضة عن مخاطر البحث والتنقيب عن الآثار، تم خلالها توضيح أهمية برامج الوعي الأثري وتعزيز الهوية الوطنية ودعم رؤية مصر في بناء مجتمع متحضر، كما أوضحت خطورة التنقيب عن الآثار، وإهمال التعامل مع الأثر وتشويهه أو كسره أو تهريبه خارج البلاد، كما لفتت الندوة إلى أهمية الاستفادة من المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المواطن.

كما قامت إدارة الوعى الأثرى بتنفيذ ندوة وورش عمل فنية عن معالم الفيوم الأثرية والسياحية بمدرسة الفنية بنات بإدارة سنورس التعليمية، ألقت الضوء على الأماكن السياحية والطبيعية التي تزخر بها المحافظة.

ونظمت مبادرة مدينة آمنة من العنف ضد النساء، ندوة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بقرية فيديمين مركز سنورس، وندوة وورش عمل بالتنسيق مع قصر الثقافة والمجلس القومي للمرأة والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، وذلك بقرية كفور النيل مركز الفيوم، كما نظمت ندوة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بقرية كفور النيل، و5 ندوات بالتنسيق مع مديرية الصحة بقرى شكشوك مركز أبشواي، وكفور النيل مركز الفيوم، وفيديمين مركز سنورس، ومطول مركز اطسا، وقصر الجبالي مركز يوسف الصديق.



كما نظمت المبادرة ندوة بالتنسيق مع كل من قصر الثقافة وهيئة تعليم الكبار والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بقرية فيديمين مركز سنورس، وندوة بالتنسيق مع كل من مديرية الصحة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهيئة تعليم الكبار بقرية كفر محفوظ مركز طامية، إضافة إلى ندوة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وهيئة تعليم الكبار بقرية شكشوك.

وفي السياق ذاته، قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتنفيذ ندوة توعوية بالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومديرية أوقاف الفيوم، لنشر الوعي المائي لدى المواطنين وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه، وحث رواد المساجد على ضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه، والحفاظ على مصادرها من التلوث، وكذا الاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي وتعريف المواطنين بالمجهودات التي تبذلها الدولة في توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن، كما تم تنفيذ استطلاع رأي للعملاء بمركز يوسف الصديق، للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، علاوة على تنفيذ ورشة تعليم سباكة للسيدات، للحد من إهدار المياه وتعيمهن إصلاح السباكة التالفة بالمنزل.

كما قامت الإدارة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة داخل ٢٥٠ مدرسة، لتعريف التلاميذ بمشروع "صحتهم مستقبلهم" والذي يهدف لنشر الوعي المائي وتعزير مفهوم ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، والتغذية الصحية السليمة، والنظافة العامة، والنظافة الشخصية، والتغيرات المناخية، إضافة إلى التعريف بمبادرة "بداية"، كما تم متابعة حملة غسيل الأسنان التي تم إطلاقها يوم ١٥ أكتوبر الجاري، والتي تستمر ٢١ يوماً متصلة، لحث التلاميذ على المواظبة على غسيل الأسنان والاعتناء بها نهاراً وليلاً، علاوة على تزويد المدارس بالأدوات والخامات اللازمة.

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