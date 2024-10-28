جامعة سوهاج تشارك في فعاليات معسكر لمواجهة الشائعات

شاركت جامعة سوهاج بوفد طلابي في فعاليات المعسكر الثاني للفرق الشبابية لوحدة "تصدوا معنا"، والمقام بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بهدف توعية شباب الجامعات بضرورة التصدي للشائعات المغرضة والحفاظ على الأمن القومي المصري، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، مشيداً بما تقدمه الوزارة من برامج تدريبية هادفة وما تنظمه من ملتقيات طلابية تثقيفية، تستهدف تعزيز وعى الشباب الجامعي وتنمية شخصياتهم، واكسابهم معارف وخبرات تجعلهم قادرين على مواجهة التحديات، وتؤهلهم للمشاركة في رسم ملامح الحاضر واستشراق آفاق المستقبل.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن معسكر الفرق الشبابية لوحدة "تصدوا معنا"، يضم وفود طلابية من الجامعات المصرية، حيث يسعى المعسكر إلى نشر ثقافة الأمن القومي والتوعية بمخاطر الشائعات على المجتمع، من خلال تقديم برامج توعوية مستحدثة، وورش عمل تدريبية تنمي روح الولاء والانتماء لدى النشء والشباب، وتحفزهم على المشاركة فى العمل التطوعي ونشر أهداف الوحدة وأهميتها لضم المزيد من المشاركين بها، مؤكداً على أن الشباب هم خط الدفاع الأول ضد الشائعات، وخاصة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا وجب علينا إعدادهم بشكل سليم وتسليحهم بالعلم والمعرفة، واستثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم فيما فيه منفعة لهم ولغيرهم لخدمة الوطن.

وأشار أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، إلى أن المعسكر شارك به 200 شاب وفتاة من مختلف المحافظات، ووفود 11 جامعة مصرية، مضيفاً أن فعاليات المعسكر شملت جلسات حوارية، وورش عمل تدريبية حول العمل الجماعي، والتطوع الرقمي، وكيفية القيام بحملات إعلامية ورقمية التصدي للشائعات ونشر مفهوم الأمن القومي المصري.