هبوط شبه جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الاثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 1.9 مليار جنيه، مدفوع بمبيعات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام 2.219 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.13%، ليغلق عند مستوى 30,773.53 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.08%، ليغلق عند مستوى 13,506.53 نقطة.

وهبط مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.58%، ليغلق عند مستوى 3,187.64 نقطة، وكذا مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.08%، ليغلق عند مستوى 7,916.83 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.15%، ليغلق عند مستوى 11,124.96 نقطة.

كما انخفص مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.14% ليغلق عند 38,125.08 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 6,606.81 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الإتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 22.2 مليون جنيه، و 148.1 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 170.4 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4.7 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على مليار سهم، من 114 ألف صفقة منفذة.