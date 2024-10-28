استعداداً للمصرى.. طلائع الجيش يخوض مرانه الرئيسي على استاد جهاز الرياضة العسكري

يؤدى فريق طلائع الجيش لكرة القدم تدريبه الرئيسى اليوم الإثنين استعداداً لمواجهة المصرى مساء بعد غد الأربعاء بإستاد السويس الجديد " ملعب طلائع الجيش أمام المصرى " ضمن مباريات الجولة الأولى وضربة البداية للدورى العام موسم 2024 / 2025 .

حيث يؤدى الفريق تدريبه الرئيسى عصر اليوم بملعبه بإستاد جهاز الرياضة العسكرى يشمل التركيز على بعض الجمل التكتيكية والفنية لتنفيذها فى المباراة ، وكذلك التدريب على خطة المباراة ودور كل لاعب في المباراة والملعب ، على أن يختتم الفريق تدريباته غداً الثلاثاء بجهاز الرياضة بعدة يختار عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق 20 لاعباً للسفر إلى السويس للدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق هناك حتى موعد المباراة .

الفريق فى السويس غداً .. وبسيونى جاهز لضربة البداية

وقد عكف بسيونى والجهاز المعاون له خلال الفترة الماضية على تجهيز لاعبيه جيداً لانطلاق ماراثون الدورى خاصة الوافدين الجدد وتعاقد الطلائع وهم : باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى ، للاستفادة القصوى من قدراتهم الفنية والبدنية مع الفريق خاصة فى الشق الهجومى ممثلة فى خبرات باسم مرسى ورجب عمران وإسلام محارب ، والمخضرم عماد السيد فى حراسة المرمى .

كان طلائع الجيش قد أقام معسكراً مغلقا بمدينة الإسماعيلية ضمن استعدادات الفريق للدورى ، وقد أشاد عبد الحميد بسيونى بالمعسكر ، وبالمستوى البدنى والفنى للاعبيه خلال المعسكر المغلق الذى شهد أداء الفريق لعدد كبير من المباريات الودية .

كان مسؤلوا نادى طلائع الجيش قد نجحوا في تمديد تعاقد الثنائى إسلام محارب وعماد السيد لموسمين ، إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة بفريق الجندل السعودى ، بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم .

يذكر أن الدورى هذا الموسم يضم 18 نادياً يقام من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم تقسيم الفرق ال 18 إلى مجموعتين .

مجموعة التتويج بالدوري 9 فرق يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية .

ومجموعة الهبوط 9 ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية .