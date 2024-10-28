جامعة سوهاج تطلق قافلتها الطبية لقرية باصونه وتعالج 814 مواطنًا بالمجان

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ قوافلها الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، للمواطنين بقري و مراكز المحافظة الاولي بالرعاية، حيث انطلقت القافلة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لفحص وعلاج ٨١٤ مواطن بقرية باصونه بمدينة المراغه.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن تلك القافلة تأتي ضمن الأنشطة الصحية والمجتمعية لجامعة سوهاج في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية"بداية" تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تسهدف بناء الإنسان المصرى والنهوض بمختلف المجالات الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والمساهمة فى تحسين جودة الخدمات للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان تلك القوافل الطبية يتم تنظيمها بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، حيث شارك بها نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وتحويل ٣٦ من الحالات التي تحتاج الي تدخل جراحي الي المستشفي الجامعي.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ان القافلة شملت عدد ١٥ تخصص (باطنة، أطفال، جراحة، نساء وتوليد، مسالك، عظام، رمد، عصبية ونفسية ، صدرية، اشعة تشخيصية، جلدية، جهاز هضمي وكبد، أنف واذن وحنجرة، صحة عامة، طب الأسرة)

وأضاف الدكتور أحمد فتحي النحاس وكيل كلية الطب البشري لشئون البيئة وخدمة المجتمع انه تم علي هامش القافلة تم عقد ندوتين للتوعية الصحية والمجتمعية عن الزواج المبكر وأضراره الصحية والاخرى عن التغذية السليمة للأم والطفل، حاضر فيها الطبيبة داليا سعد من قسم الصحة العامة وطب المجتمع، والطبيبة مياده السيد من قسم طب الأسرة.

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