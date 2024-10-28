"الضغوط النفسية المعاصرة للعاملين في القرى" ندوة جامعة قناة السويس بالقنطرة غرب

نظمت جامعة قناة السويس ندوة تثقيفية بعنوان "الضغوط النفسية المعاصرة التي يواجهها العاملون في القرى"، وذلك برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد على التزام الجامعة بدعم العاملين في القرى وتعزيز وعيهم بطرق مواجهة التحديات النفسية لضمان بيئة عمل صحية ومثمرة.

وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أهمية تعزيز الوعي بأبعاد الضغوط النفسية الحديثة التي تؤثر على العاملين، وضرورة تزويدهم بالآليات المناسبة للتعامل معها.

وأُقيمت الندوة بإشراف الدكتور إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، والدكتورة منال فاروق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأدارتها الدكتورة مي جمال علي، المدرس المساعد بقسم التمريض النفسي. تناولت الندوة عدة محاور رئيسية، منها: تعريف الضغوط النفسية المعاصرة، الأسباب والعوامل المؤثرة، كيفية التعامل مع تلك الضغوط، وتقديم اقتراحات عملية للتخفيف من آثارها على العاملين والرائدات الريفيات.

وعُقدت الندوة بالتعاون بين إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بإشراف الأستاذة إيفون حبيب، وبالتنسيق مع إدارة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمحافظة الإسماعيلية، بإشراف الأستاذة كريمة ناصر، في إطار جهود مشتركة لدعم العاملين في المجتمع الريفي.