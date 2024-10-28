جامعة قناة السويس تنظم ندوة "التنمر وأضراره الصحية والنفسية على الطلاب"

نظمت جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، ندوة توعوية حول "التنمر وأضراره الصحية والنفسية على الطلاب" ضمن مبادرة "بداية جديدة" التي تهدف إلى تعزيز الوعي لدى الطلاب ببناء مجتمع أكثر وعيًا وسلامًا.

وقد أكد الدكتور ناصر مندور على أهمية المبادرة ودورها في خلق بيئة تعليمية إيجابية تساهم في تنمية الطالب وتعزيز قيم التعايش والاحترام.

وجاءت الندوة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي شددت في كلمتها على ضرورة دعم المبادرات التي تهدف لحماية الطلاب من ظاهرة التنمر وتعزيز صحتهم النفسية والجسدية.

وأقيمت الندوة بالتعاون بين جامعة قناة السويس، ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإدارة الاتصالات والمؤتمرات، وإدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم. وتولت الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، الإشراف على الفعالية بمشاركة الدكتورة منال فاروق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأدارت المحاضرة الدكتورة إسراء إبراهيم دهشان، المعيدة بكلية التمريض قسم تمريض الأطفال، حيث تناولت تعريف التنمر وأشكاله المختلفة، بما في ذلك التنمر اللفظي والجسدي والعاطفي، إضافة إلى تأثيره السلبي على الأطفال وسبل التعامل مع الزملاء المتنمرين.

وقد تم تنظيم الندوة من قبل الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، والأستاذ حسام الدين مصطفى، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم.