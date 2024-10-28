برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس خلال شهر نوفمبر

ينظم مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس التابع لمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس مجموعة متميزة من البرامج التدريبية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

تأتي البرامج التدريبية تحت إشراف الدكتور عبدالرحيم أحمد على المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية وبإشراف تنفيذي الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.

تشمل المصفوفة التدريبية المقدمة خلال شهر نوفمبر 7 برامج كالتالي :

برنامج منهجية البحث العلمي وتعقد خلال يومي 10و 11 نوفمبر ويستهدف فئات المعيد والمدرس المساعد.

برنامج النشر العلمي الدولي ويعقد في الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر ويستهدف جميع الفئات، أما برنامج مهارات العرض والتقديم الفعال والتي تعقد من 16 إلى 17 نوفمبر وتستهدف المعيدين والمدرسين المساعدين.

خلال يومي 18 و19 نوفمبر يعقد برنامجين الأول استخدام التكنولوجيا في التدريس والذي يستهدف المعيدين والمدرسين المساعدين، أما البرنامج الثاني فهو أساسيات الجودة في العملية التعليمية والذي يستهدف المدرسين والأساتذة المساعدين.

كما يتم تنظيم برنامج التدريس المصغر والتعلم النشط يومي 20 و 21 نوفمبر ويستهدف المعيدين والمدرسين المساعدين ثم برنامجي الإدارة الجامعية ويستهدف المدرسين والأساتذة المساعدين- وبرنامج مهارات الكتابة العلمية البحوث- الذي يستهدف المعيدين والمدرسين المساعدين خلال الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر.

أما برنامج سلوكيات وآداب مهنة العمل الجامعي فيعقد يومي 26 و27 نوفمبر ويستهدف جميع الفئات.

يُذكر أن جميع هذه الدورات تعقد بمقر مركز تنمية الموارد البشرية وتبدأ من العاشرة صباحًا حتى الثالثة ظهراً.

بينما تعقد الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ممن ليسوا على رأس العمل أو من خارج جامعة قناة السويس أون لاين في فترة مسائية من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً وهذه الدورات هي برنامج الاختبارات الإلكترونية وبنوك الأسئلة ويستهدف المدرسين والأساتذة المساعدين ويعقد يومي 16و 17 نوفمبر.

وخلال يومي 20 و21 نوفمبر يعقد برنامج: مشروعات البحوث التنافسية ويستهدف المدرسين والأساتذة المساعدين، أما برنامج الإرشاد الأكاديمي والتوجية الطلابي خلال يومي 23 و24 فيستهدف المدرسين والأساتذة المساعدين.

فيما يعقد برنامج استخدام قواعد البيانات العالمية و يستهدف جميع الفئات خلال الفترة من 27 و 28 نوفمبر.