جامعة العريش تدعم مبادرة "بداية" بندوة توعوية بمجمع محاكم شمال سيناء

شاركت جامعة العريش بـ20 طالبة في الندوة التوعوية التي أقيمت بمجمع محاكم شمال سيناء تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وفي إطار الاهتمام الكبير ببناء الإنسان المصري.

وتأتي هذه الفعالية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومبادرته "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الهوية المصرية.

وشهدت الندوة حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك السيد المستشار محمد عزت، رئيس محكمة شمال سيناء، والطبيب أحمد سعيد، مدير الطب الشرعي ببورسعيد، وفضيلة الشيخ محمد عزام، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، بالإضافة إلى لفيف من علماء الأزهر ومشايخ وعواقل سيناء.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش إننا في جامعة العريش نؤمن بأن بناء الإنسان المصري يبدأ بتوعيته وتثقيفه، لذا، فإننا نحرص على المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تستهدف القضاء على العادات الضارة، نحن ملتزمون بتعزيز الثقافة الصحية والحقوقية بين طلابنا ومجتمعنا.

وتأتي هذه الندوة كجزء من سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الوعي الاجتماعي والصحي، مما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لبناء إنسان مصري قوي ومؤهل.