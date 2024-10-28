وزير قطاع الأعمال العام يتابع مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات الفندقية والسياحية

ساهم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، في تطوير منتجات متميزة بمعايير الاستدامة والارتقاء بجودة الخدمات وفعالية البيع التابعة للاشتراكية للاشتراك في شراكة مع القطاع الخاص من أهم محاور العمل لمساهمة الشركات التابعة وعظيم عوائد الأصول ونظم الإدارة والمساهمة البشرية.

وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير بالأعضاء المنتدبين للشركات المساهمة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والذي يأتي في إطار متابعة الدوري لمؤشرات الأداء السنوية للشركات المساهمة والموقف التنفيذي للمشاركة في الإنجازات.

وتابع المهندس محمد الشيمي، خلال الاجتماع، العمل على ابتكار أعمال في مختلف الشركات في ضوء الإستراتيجية التي تم نتاجها، ومستجدات المشاريع التي تشمل القطاع السياحي والفندقي والسلاسل، بالإضافة إلى الخدمات الرائدة وسبل تحسينها وتطويرها، والخطط والرؤى المستقبلية، وموقف الفرص الاستثمارية والأصول المتاحة ، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

الاجتماع تابعنا القطبي لأحدث عروض شركة الصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية، والتي تم افتتاحها اليوم والاستراحة إقبالا واسعا من الزائرين المصريين والأجانب، وكذلك مشروع عروض الواقع الافتراضي VR في عدد من المواقع الأثرية ومن المقرر أن يتم ذلك خلال الفترة المتبقية، إلى جزء من عدد من مشروعات فندقية في محافظات القاهرة والإسكندرية استهدفت سيناء ودمياط وأسوان، وتحديث أسطول النقل السياحي بشركة مصر للسياحة والتسويق والخدمات السياحية الترويجية، وكذلك المشروعات الخاصة لتأثير شركات التجارة الداخلية (عمر أفندي، بيوت اليد / هانو، صيدناوي وبيع النشطات).

وأوضح المهندس محمد الشيمي أن قطاع السياحة والفنادق التابعة للوزارة يمتلك معظمها وأصولها الكبرى، موجهاها الكثيفة تكثيف العمل لحسن الحظ وإدارة موظفيها وعظيم عوائدها، وسرعة التزامهم بالتكامل الزمني المحدد، وجذب قراءة الاستثمارات، وتطوير البرامج والخدمات السياحية، والمشاركة الجديدة بنجاح عالية، وتنشيطية التسويقية والبيعية، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وتحقق من تكامل بين الشركات وأنشطتها.