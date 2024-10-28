بالتعاون مع USAID.. الغرفة الهندسية والمجلس التصديري يطلقان برنامجاً لتأهيل الشركات للتصدير

أطلقت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية ومشروع تطوير التجارة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID برنامجاً جديداً لخلق جيل جديد من المصدرين من الشركات أعضاء الغرفة الهندسية.

وقال بيان مشترك للغرفة والمجلس، إن البرنامج يستهدف خلق قاعدة جديدة من الشركات التي يمكنها تصدير إنتاجها إلي خارج مصر، عبر برامج تدريبية قوية من خلال خبراء أجانب لتأهيل الشركات المصرية وتدريبها على كل ما يحتاجه المصدر.

وأشار البيان، إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ستوفر برامج تدريبية عالمية لعدد كبير من الشركات الهندسية أعضاء غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، وسيقوم المجلس التصديري بدعم هذه الشركات بكافة الوسائل لدخول الأسواق الدولية.

وكشف البيان، عن تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة والمجلس والوكالة من أجل متابعة عمليات التدريب بكافة مراحلها والتأكد من تحقيق أقصى استفادة من التدريب.