ads
الإثنين 28 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بالتعاون مع USAID.. الغرفة الهندسية والمجلس التصديري يطلقان برنامجاً لتأهيل الشركات للتصدير

اطلاق برنامج لتأهيل
اطلاق برنامج لتأهيل الشركات للتصدير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلقت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية ومشروع تطوير التجارة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID برنامجاً جديداً لخلق جيل جديد من المصدرين من الشركات أعضاء الغرفة الهندسية.

وقال بيان مشترك للغرفة والمجلس، إن البرنامج يستهدف خلق قاعدة جديدة من الشركات التي يمكنها تصدير إنتاجها إلي خارج مصر، عبر برامج تدريبية قوية من خلال خبراء أجانب لتأهيل الشركات المصرية وتدريبها على كل ما يحتاجه المصدر.

وأشار البيان، إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ستوفر برامج تدريبية عالمية لعدد كبير من الشركات الهندسية أعضاء غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، وسيقوم المجلس التصديري بدعم هذه الشركات بكافة الوسائل لدخول الأسواق الدولية.

وكشف البيان، عن تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة والمجلس والوكالة من أجل متابعة عمليات التدريب بكافة مراحلها والتأكد من تحقيق أقصى استفادة من التدريب.

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID غرفة الصناعات الهندسية المجلس التصديري للصناعات الهندسية مشروع تطوير التجارة