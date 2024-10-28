محافظة الإسماعيلية تسترد 5 قطع أراضي بمساحة 43 فدان بقريتي الفردان والشهيد خيري

وجَّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدِّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.

وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وإزالته في مهده، وتنفيذًا لأحكام القانون الخاصة باسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدِّي عليها أو المتقاعسين عن السداد أو الأراضي التي لم يتم تقنينها.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية باسترداد ٥ قطع أراضي الدولة، بمساحة إجمالية ٤٣ فدان، وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، لحين طرحها مرة أخرى طبقًا للوائح والقوانين، أو الاستفادة منها في المشروعات المستقبلية الخدمية.

ومن جانبه، صرح اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم أمس الأحد استرداد قطعتين أراضي لجمعية الحي العباسي للإسكان التعاوني، بمساحة ١٥ فدان بمنطقة الكيلو ٩ و١٠ قبلي عزبة العرب في قرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك من خلال لجنة مُشَكَّلة من المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، والوحدة المحلية لقرية الفردان، حيث قررت اللجنة سحب الأرض لعدم الجدية.

وأضاف عناني أنه يوم الثلاثاء الماضي الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤، تم استرداد ثلاث قطع أراضي بمساحة إجمالية ٢٨ فدان باسم السيدة ( ك ع ع)؛ وذلك لتقاعس المواطنة عن دفع القيمة الإيجارية وباقي الأقساط منذ عام ٢٠٠٨.

وأشار عناني إلى أن الثلاث قطع أراضي (القطعة الأولى بمساحة ١١ فدان و٧ قراريط، والثانية بمساحة ١١ فدان و١٤ قيراط، والثالثة بمساحة ٥ أفدنة و٣ قراريط)، والكائنة بحوض ٩ بمنطقة سوق السبت في قرية الشهيد خيري التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، تم استردادهم وفقًا لقرار اللجنة المُشَكَّلة من المحافظة ومديرية الزراعة والوحدة المحلية لقرية الشهيد خيري والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب والجمعية الزراعية بأبوخليفة.