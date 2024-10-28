كأس إنتركونتيننتال.. تفاصيل الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والعين الإماراتي

عقد الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والعين عقد اليوم باستاد القاهرة الدولي، للاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمواجهة المرتقبة بين الفريقين الشقيقين مساء غد ضمن بطولة كأس الانتركونتيننتال.

عقد الاجتماع بحضور ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، وفي حضور وليد عبدالوهاب المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني للفريق ، والعميد محمد مسعد القائم بأعمال مدير أمن النادي والدكتور عمرو محب مدير العلاقات الدولية، وحنان الزيني منسق اللجنة المنظمة، كذلك مندوبو نادي العين الاماراتي وممثلي الجهات الأمنية وشركة التأمين الخاصة بالمباراة.

خلال الاجتماع تم مراجعة الخطة الأمنية الخاصة بالمباراة وخط سير دخول الجماهير وتأمين دخولها بسهولة إلى المدرجات، بعد مراجعة التذاكر والتأكد من وجود الباركود وبطاقة المشجع fan id، كذلك استعراض الخطة المرورية والمواد الممنوع اصطحابها.