إنشاء مشروعات تجارية جديدة ببني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، مراسم توقيع عقود لإنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة بمحافظة بني سويف والشرقية، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية،وذلك بحضور :الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ،الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبعض المسؤولين والشركاء من القطاع الخاص.

حيث وقع محافظ بني سويف،على عقد شراكة مع شركة إعمار،لإقامة مشروعات على مساحة 47 فدان بناحية بياض العرب على طريق الكريمات ،باستثمارات تقترب من 3.8 مليار جنيه وتوفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن انشطة مركز تجارى وأسواق جملة ومنطقة ترفيهية ونادى اجتماعى رياضى وقاعة مؤتمرات ومراكز تدريب وخدمات حكومية ومحطة خدمة وتموين سيارات ومخازن أدوية، بجانب التوقيع على عقد شراكة آخر مع شركة إعمار لاستغلال أرض مصنع الثلج بمدينة بني سويف على مساحة 2350 متر باستثمارات حوالى 400 مليون جنيه وتوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن انشطة مركز تجارى وهايبر ماركت ومعارض تجارية ،

وفي كلمته بهذه المناسبة ، أعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية ، التي تجسد شراكة تنموية جادة وتعاوناً مثمراً بين الأجهزة الحكومية فيما بينها وبين المجتمع المدني والقطاع الخاص من ناحية أخرى،بما يمثل نموذجا عمليا في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل كفريق واحد حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين ، موجها الشكر لوزير التموين لرعايته الفعالية المهمة التي تتضمن مراسم توقيع عدد من البرتوكولات التي تمثل انطلاقة وخطوة جادة نحو تنفيذ عدد من المشروعات المميزة لدعم تنفيذ خطط واستراتيجيات محافظتي بني سويف والشرقية في مجال تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة والدفع بجهود التنمية المنشودة في مختلف القطاعات

وأشار المحافظ إلى تطلعه لمزيد من التعاون المثمر مع كافة الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للدفع بالاستراتيجية التنموية المحلية العامة، التي تعتبر أول استراتجية محلية، التي تم إطلاقها في ديسمبر 2020 ، وحظيت بدعم وقبول كبير من جانب الدولة ،تجسد في الحصول على موافقة الحكومة على عدد من المشروعات التي تستهدفها الاستراتجية المحليةالتي احتوت على حصر وغربلة لكل مقومات وموارد المحافظة ووضع مشروعات مقترحة ومدروسة يسهل الترويج لها استثمارياً، حيث تشمل 6 قطاعات اقتصادية: (النقل واللوجستيات، الصناعة، الزراعة، السياحة، المشروعات المتوسطة والصغيرة ، الاتصالات )،والتي تتوافر بها فرص استثمارية واعدة لمشروعات تنموية وخدمية .

واستطرد قائلاً: ونتيجة لهذا الجهد على مدار مايقرب من 5 سنوات، فإن عدد من مشروعات الاستراتيجية المحلية للمحافظة أصبح في حيز التنفيذ لتصبح أول استراتيجية تنموية محلية مفعلة على مستوى المحافظات، لاسيما في ظل الاهتمام والدعم غير المسبوق الذي أولته القيادة السياسية لمحافظات الصعيد خلال الـ 10 سنوات الماضية ، مدللاً على ذلك بالخطوة العملية الجديدة في فعالية اليوم ، والذي يشهد توقيع برتوكول التعاون الموقع مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لتفعيل الشراكة في مجال اقامة مناطق تجارية ولوجستية بالمحافظة بهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة ، وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة وتوصيل السلع وتوفيرها عبر أسواق منظمة ، وذلك من توقيع عقد شراكة مع شركتين كبيرتين بشأن إقامة مناطق تجارية ولوجستية على مساحة 2350 متراً "أرض مصنع الثلج بمدينة بني سويف، وإنشاء منطقة تجارية لوجستية على مساحة 47 فداناً ببياض العرب ، بغرض إنشاء سوق جملة نموذجي للخضار والفاكهة يخدم بني سويف ومحافظات شمال الصعيد، حيث يعد ذلك نجاحا في تحقيق أهداف استرايتجية المحافظة في جانب الاستثمار الأفضل لمقومات المحافظة.

كما استعرض المحافظ نتائج وثمار الاستراتيجية المحلية ، والتي تتضمنت أيضا توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي النقل والتموين لإنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف بمنطقة كوم أبوراضي، ويجري حاليا بالتعاون مع وزارة الري انشاء المرسي السياحي للكورنيش على الناحية الشرقية من النيل ، و البدء في خطوات عملية في اقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي بعدما وافقت الحكومة على تخصيص مساحة 147 فداناً بالظهير الصحراوي لسمسطا لذها الغرض، فضلا عن موافقة القيادة السياسية على مشروع انشاء منتجع علاجي استشفائي بمنطقة الحيبة على مساحة تقارب الـ 500 فدان .

وفي ختام كلمته ، أكد المحافظ التزام المحافظة بالمضي قدمًا لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، والعمل بجد وبالتعاون مع كافة الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة التي يستحقها أبناء بني سويف. إذ أن ، بني سويف لديها ضمن استراتيجيتها خريطة بكل المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة، لاسيما في المجالات الصناعية والتجارية والعقارية ، خاصة مع الموقع الجغرافي المميز للمحافظة وامتلاكها 8 مناطق صناعية تحتوي على مصانع عالمية كبرى، بجانب شبكة طرق قوية وواعدة خاصة مع الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات القومية، من بينها محور الفشن التنموي، ومشروع القطار السريع وغيرها من المشروعات القومية .